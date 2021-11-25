За 10 месяцев этого года полиция получила более 267 тысяч заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия.

Украинцы стали чаще обращаться в соответствующие органы власти и полиции по поводу домашнего насилия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Ольга Ревук сообщила во время пресс-конференции.

"За 9 месяцев 2021 года мы наблюдаем увеличение обращений по домашнему насилию на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит, прежде всего, о том, что информационные кампании и работа государственных учреждений, наших международных партнеров, общественных организаций дает свои плоды. Это говорит о том, что люди начинают больше доверять власти и обращаться к ней за помощью", - сказала Ревук.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко сообщила, что за 10 месяцев этого года полиция получила более 267 тысяч заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия.

Читайте такжеБуллинг из-за сексуальной ориентации: военный рассказал, как его травили сослуживцы (фото)"Это на 53% больше, чем за 10 месяцев прошлого года, то есть в полтора раза. На 50% увеличилось и количество составленных административных протоколов в отношении обидчиков", - добавила Павличенко.

Ревук также сообщила, Минсоцполитики работает над созданием сайта и мобильного приложения относительно "горячей линии" по противодействию домашнему насилию – по номеру 1547.

"Людям, которые хотят обратиться за помощью, будет намного легче. Они смогут зайти в приложение, выбрать функцию и сразу позвонить, и чтобы, как вариант, это было быстрое соединение с полицией", - пояснила замминистра.

Домашнее насилие в Украине

Как сообщал УНИАН, в 2020 году за помощью на правительственную "горячую" линию, в полицию и органы соцзащиты обратились 211 тысяч человек, пострадавших от домашнего насилия. Это на 62% больше, чем в 2019 году.

Также в прошлом году во время домашнего насилия было совершено 70 умышленных убийств. За совершение домашнего насилия в 2020 году осуждены 800 человек.

Автор: Леся Лещенко