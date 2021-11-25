По мнению эксперта, из-за подорожания доллара, в стоимости могут прибавить топливо и продукты.

В Украине начался стремительное подорожание курса доллара, в связи с чем население активно покупает валюту.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

Читайте такжеКурс доллара продолжает идти вверхЭкономист Григорий Кукуруза считает, что украинцы начали скупать валюту на фоне новостей о возможном обострении конфликта с Россией.

"Настроения рынка существенно усилены именно военными рисками, которые, к сожалению, подтверждаются сразу из официальных источников украинской власти, американской прессы и российской стороны. Давление сразу с трех сторон привело к высокой панике населения. Оно последние несколько дней выгребает валюту из касс банков, банки не успевают довозить", – говорит экономист.

По мнению эксперта, из-за подорожания доллара, в стоимости могут прибавить топливо и продукты.

"Могут вырасти цены на самые дешевые продукты в корзине, а также транспорт, привязанный к нефтепродуктам", — считает специалист.

По мнению эксперта, спрогнозировать курс доллара в ближайший месяц сложно, однако дешевле в 2021 году валюта, скорее всего, не будет.

Как говорится в сюжете, в начале следующего года курс доллара должен задержаться на отметке от 27 до 27,5 грн.

Курс на 25 ноября:

Национальный банк Украины на четверг, 25 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,93 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Елена Коваленко