С 1 ноября 2020 года в жизни украинцев наступают очередные изменения. Какие именно, расскажет УНИАН.
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Подорожание газа
Государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" повысил цену на газ для населения в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем на треть – до 6,33 гривни за куб. м.
"Изменения цен на газ в ноябре обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо", - объяснили в компании.
Стоит отметить, что "Нафтогаз" предложил своим потребителям в ноябре наименьшую цену на газ.
По данным Ассоциации поставщиков энергоресурсов, самая высокая цена на газ ждет потребителей "Запорожгаз Сбыта" - 8,96 гривни за куб. м. Средняя же стоимость газа в Украине для населения в ноябре по сравнению с октябрем выросла на четверть – с 5,77 гривни до 7,16 гривни за куб. м.
Новые стандарты дорожного движения
С 1 ноября вступает в силу новый стандарт на средства успокоения дорожного движения, предназначенные для уменьшения скорости и равномерного распределения транспортных потоков.
Так, кроме "лежачих полицейских", водителей будут притормаживать островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.
Новый скоростной режим в Киеве
В Киеве с ноября на 7 улицах, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч.
Запрет на вылов рыбы
С 1 ноября в большинстве украинских водоемов начинается запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. В подавляющем количестве областей она продлится до начала нереста 2021 года, в некоторых – до конца зимы.
Любительский лов рыбы разрешается, но с ограничениями, с ними вы можете ознакомиться по ссылке.
За несоблюдение указанных норм предусмотрен штраф до 680 гривень.
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Новые карантинные зоны
Из-за роста заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней к "красной" зоне отнесены 112 административных единиц из 20 регионов Украины.
Тернополь и Северодонецк перешли из "красного" на "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности, в то же время к "красной" зоне присоединились областные центры Житомир и Ужгород.
В "красной" зоне остаются Ивано-Франковск, Черновцы, Ривне, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Николаев, Полтава и Сумы, то есть всего 11 областных центров.
Бюджет-2021
Верховная Рада в ноябре собирается рассмотреть бюджет-2021 в первом чтении.
Открытие двух КПВВ на Донбассе
10 ноября на Донбассе намерены открыть два контрольных пункта въезда/выезда КПВВ – "Золотое" и "Счастье".
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Второй тур выборов 2020 в Украине
ЦИК должна подсчитать и обнародовать результаты местных выборов до 6 ноября. На них выбирали мэров, сельских и поселковых голов, депутатов горсоветов, районных и областных советов.
В тех населенных пунктах, где ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, состоится второй тур. Предварительная дата его проведения – 15 ноября. Но это может состояться и позже, и раньше - 8, 15 и 22 числа.
О первых результатах местных выборов в Украине читайте по ссылке.
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