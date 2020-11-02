УНИАН собрал информацию о том, что изменится с ноября в нашей стране.

С 1 ноября 2020 года в жизни украинцев наступают очередные изменения. Какие именно, расскажет УНИАН.

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Подорожание газа

Государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" повысил цену на газ для населения в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем на треть – до 6,33 гривни за куб. м.

"Изменения цен на газ в ноябре обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо", - объяснили в компании.

Стоит отметить, что "Нафтогаз" предложил своим потребителям в ноябре наименьшую цену на газ.

По данным Ассоциации поставщиков энергоресурсов, самая высокая цена на газ ждет потребителей "Запорожгаз Сбыта" - 8,96 гривни за куб. м. Средняя же стоимость газа в Украине для населения в ноябре по сравнению с октябрем выросла на четверть – с 5,77 гривни до 7,16 гривни за куб. м.

Новые стандарты дорожного движения

С 1 ноября вступает в силу новый стандарт на средства успокоения дорожного движения, предназначенные для уменьшения скорости и равномерного распределения транспортных потоков.

Так, кроме "лежачих полицейских", водителей будут притормаживать островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

Новый скоростной режим в Киеве

В Киеве с ноября на 7 улицах, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч.

Запрет на вылов рыбы

С 1 ноября в большинстве украинских водоемов начинается запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. В подавляющем количестве областей она продлится до начала нереста 2021 года, в некоторых – до конца зимы.

Любительский лов рыбы разрешается, но с ограничениями, с ними вы можете ознакомиться по ссылке.

За несоблюдение указанных норм предусмотрен штраф до 680 гривень.

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Новые карантинные зоны

Из-за роста заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней к "красной" зоне отнесены 112 административных единиц из 20 регионов Украины.

Тернополь и Северодонецк перешли из "красного" на "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности, в то же время к "красной" зоне присоединились областные центры Житомир и Ужгород.

В "красной" зоне остаются Ивано-Франковск, Черновцы, Ривне, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Николаев, Полтава и Сумы, то есть всего 11 областных центров.

Бюджет-2021

Верховная Рада в ноябре собирается рассмотреть бюджет-2021 в первом чтении.

Открытие двух КПВВ на Донбассе

10 ноября на Донбассе намерены открыть два контрольных пункта въезда/выезда КПВВ – "Золотое" и "Счастье".

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Второй тур выборов 2020 в Украине

ЦИК должна подсчитать и обнародовать результаты местных выборов до 6 ноября. На них выбирали мэров, сельских и поселковых голов, депутатов горсоветов, районных и областных советов.

В тех населенных пунктах, где ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, состоится второй тур. Предварительная дата его проведения – 15 ноября. Но это может состояться и позже, и раньше - 8, 15 и 22 числа.

О первых результатах местных выборов в Украине читайте по ссылке.

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Автор: Ольга Робейко