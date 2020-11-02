На подсчет голосов ЦИК, как заявляли ранее, понадобится от 3 до 5 дней.

25 октября в 20:00 в Украине завершились местные выборы 2020. В ЦИК уже начали публиковать промежуточные результаты волеизъявления украинцев.

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Так, на подсчет голосов ЦИК, как заявляли ранее, понадобится от 3 до 5 дней.

Первыми в Центральной избирательной комиссии опубликовали предварительные результаты довыборов в парламент (по округу №208 в Черниговской области). Там за кресло в Раде боролись "радикал" Олег Ляшко и кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

Также на сайте ЦИК 30 октября были опубликованы списки избранных местных советов и городских, поселковых и сельских голов.

УНИАН следит за опубликованными на сайте ЦИК результатами выборов 2020 (обновляется):

25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы.

Они прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. В Крыму, Севастополе, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей голосование не организовывалось и не проводилось.

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Автор: Ольга Робейко