За месяц группа сбывала ориентировочно 5 тыс. фальшивых документов.

В Тернополе разоблачили группу, которая наладила продажу фальшивых справок о прохождении ПЦР-тестов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуре, изготовление и реализацию поддельных документов о результатах ПЦР-тестирования наладили двое жителей Тернополя под прикрытием «визового центра», предоставляющего услуги по трудоустройству граждан Украины за рубежом. К своей деятельности они привлекли еще двух сообщников. Фальшивые справки они изготавливали по заказу граждан, туристических агентств и визовых центров из разных областей Украины.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: за сутки зафиксировали 876 новых инфицированных, из них 36 - детиСтоимость одного поддельного документа колебалась в пределах от 200 до 500 грн. По предварительным данным, в месяц подозреваемые реализовывали ориентировочно 5 тыс. фальшивок. Действовала группа почти год.

Фальсифицированные справки использовали частные лица для беспрепятственного пересечения границы иностранных государств и избежания карантинных мер, хотя медобследование им никто не проводил.

Во время проведения обысков по адресам проживания подозреваемых и по местам совершения незаконной деятельности изъяты десятки готовых подделок, бланки и способы изготовления фальшивок, компьютерная техника.

Решается вопрос относительно сообщения организаторам схемы о подозрении и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению и пресечению противоправной деятельности проводились работниками СБУ совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 199 и ч. 3 ст. 358 УК Украины.

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Автор: Григорий Бондарь