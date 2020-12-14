Новогодние представления будут проходить с 10 декабря по 7 января. Вы можете выбрать одно из трех событий: «Звездные приключения Дракоши», «Приключения Хрумки в Новогоднем лесу» или «Космическое Новогоднее путешествие» в удобное для Вас время.

Уникальность Новогодних перформансов в удачном сочетании полнокупольного кино – контента 360 с захватывающим театральным действием, где каждый зритель станет непосредственным участником сказки. И только, благодаря помощи детей, герои смогут встретить Новый 2021!

В этот период, сердце Планетария, Звездный Зал, будто по взмаху волшебной палочки, превратится в космический портал в 2021 год, портал надежды, добра, веры в лучшее, в победу над всеми невзгодами Вселенной. За его порогом мы оставим все трудности и переживания 2020 года.

Вас ждут фантастические новогодние истории, общение с любимыми космическими героями, такими как Санта Клаус, Космодива, Зеркалиос и Робот Стив. Удивительную магию праздничной атмосферы подчеркнут сферические полнокупольное программы в формате 360° с эффектом 3D в соответствии с тематикой перформанса. А еще яркие фотозоны, уникальная космическая елка в гравитационном пространстве, современные костюмы и технологии.

Мы подарим увлекательное шоу, теплую атмосферу, безопасные условия и новогоднее настроение!

Также Вас ждет Новогодний сюрприз: Киевский Планетарий дарит детям в возрасте от 4 до 9 лет - скидка 10%, группам детей от 10 человек - скидка 20% и семьям - скидку 50% на каждый третий билет в чеке. Скидки не суммируются и предоставляются при покупке билетов исключительно в кассах Киевского Планетария.

Подробнее на сайте www.planet.org.ua и по телефонам 067/044 338-19-91.

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Автор: УНИАН