Это совместный проект Министерства внутренних дел и Министерства образования и науки.

В украинских школах могут появиться "воспитатели безопасности". Их задача – создать безопасную среду, защитить права и законные интересы детей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам заместителя министра внутренних дел Екатерины Павличенко, "воспитателями безопасности" будут воспитатели, которые пройдут отбор и обучение на базе учебных заведений МВД. При этом она уточнила, что "воспитатели безопасности" постоянно будут в школах и должны стать промежуточным звеном между правоохранителями, родителями, детьми и администрацией учебных заведений.

"Они будут понимать специфику работы с детьми ориентироваться в тех проблемах, в том числе в законодательной плоскости, а также ориентироваться на международные практики. Желание и умение работать с детьми - один из ключевых аспектов для таких воспитателей", - объяснила Павличенко.

Читайте такжеЗаставляла съесть бумажный самолетик, грозилась отрезать пальцы: на Львовщине учительница наказана за травлюОна уточнила, что один "воспитатель безопасности" может охватить несколько школ, если учебные заведения небольшие и находятся рядом.

По информации МВД, с начала текущего года зарегистрировано почти 3 тысячи преступлений с участием детей и примерно столько же преступлений в отношении детей.

Как ранее сообщал УНИАН, на территории Луцкой школы №16 ученики средних классов устроили жестокую драку. Во время драки другие ученики призывали фаворита бить сильнее – по лицу и с ноги. Советы они сопровождали нецензурными возгласами.

Автор: Анастасия Горбачева