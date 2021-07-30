В МОН говорят, что прежде всего успех воспитательного процесса зависит от отношений между учителем и учеником.

В Министерстве образования и науки Украины к новому учебному году разработали традиционные рекомендации для учителей об организации воспитательного процесса в школе.

Как пишет Освіта.uа, педагоги должны уважать школьников и с пониманием относиться к ним.

Кроме того, в документе содержатся советы по формированию у учащихся ценностных жизненных навыков, национально-патриотического воспитания. Также рассказывается о профилактике буллинга, употребления наркотиков и предотвращения домашнего насилия и тому подобное.

В частности в воспитание школьников должно входить:

глубокое понимание природы учащихся, их индивидуальных черт и возможностей,

уважение к личности ребенка,

постоянная забота о гармоничном развитии ученика,

установление взаимоотношений сотрудничества в учебно-воспитательном процессе.

В МОН говорят, что прежде всего успех воспитательного процесса зависит от отношений между учителем и учеником. Важно, чтобы они строились на основе содружества, сотрудничества и делового партнерства.

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Кроме того, педагоги обязаны:

уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех учеников;

на личном примере утверждать уважение к общественной морали и общественным ценностям, в частности правды, справедливости, патриотизма, гуманизма, толерантности;

защищать учащихся во время образовательного процесса от любых форм физического и психического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации, пропаганды и агитации и тому подобное;

предотвращать употребление учащимися и другими лицами на территории школы алкогольных напитков, наркотических средств, другим вредным привычкам.

Ранее МОН дали рекомендации по новой системе оценивания знаний в младшей школе.

Также в МОН рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.

Автор: Виктория Гордиенко