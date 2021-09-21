Если петиция наберет 300 голосов, городской совет должен будет отреагировать.

В Луцке создали электронную петицию с просьбой запретить в школах поздравлять мальчиков с 14 октября, а девочек - с 8 Марта.

Об этом говорится на сайте петиций Луцка. Автор такой инициативы - Ольга Бузулук. Обратились и в департамент образования горсовета с просьбой рассмотреть этот документ.

Читайте такжеДень защитника Украины 2021: когда отмечается и будет ли выходной"Поздравлять 14 октября мальчиков - неуважение к обществу, к бойцам, к погибшим на войне, к женщинам, к этому дню в целом, который в этом году стал Днем защитников и защитниц Украины, то есть официально переименован Верховной Радой. Поздравлять с 8 Марта девочек - советский пережиток и также неуважение к тем, кто до сих пор борется за права во всем мире, в том числе, в Украине", — говорится в тексте петиции.

Отмечается, что поздравления с этими праздниками насаждает стереотипы о том, что мальчики должны быть "мужественными, сильными, защитниками", а девочки – "волшебными, нежными и хранительницами домашнего очага".

"Если департамент образования выдаст определенные рекомендации не приветствовать один пол в какой - то день, таким образом можно сдвинуть с места эту многолетнюю проблему", — подытоживается в тексте петиции.

Ежегодно 14 октября мы поздравляем Героев Украины, которые отстаивают честь и свободу нашей страны. Это одновременно радостное и печальное событие, ведь в эту дату мы чтим память погибших на фронте. Полное название праздника – День защитников и защитниц Украины, ведь женщины тоже защищают свободу Украины.

Этот праздник заменил День советской армии 23 февраля, хотя некоторые украинцы продолжают отмечать февральскую дату по привычке. День защитника порадует нас дополнительными выходными днями - 14 и 15 октября.

Автор: Ольга Робейко