Президент Зеленский одобрил новое гендерно сбалансированное название.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" № 1643-ІХ, который парламент принял 14 июля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами принимали участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Согласно закону, название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на "День защитников и защитниц Украины".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, на прошлой неделе Татьяна Остащенко стала первой женщиной во главе одного из командований Вооруженных сил Украины. Она возглавила Медицинские сил ВСУ.

А ранее в этом году женщина впервые прошла жесткий отбор квалификационного курса Силы специальных операций ВСУ.

Автор: Лариса Бекета