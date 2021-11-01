Отметим, что киевляне создали на сайте КГГА петицию о разрешении детям 1-4 классов учиться в школе. Она набрала необходимое количество подписей.

В Киеве из-за "красной" зоны карантина все школы перевели на дистанционное обучение. Вернуть их на очную работу могут, когда стабилизируются или снизятся показатели заболеваемости COVID-19 в столице.

Об этом заявил председатель Госпотребслужбы в Киеве Олега Рубана в эфире "Украина 24".

По его словам, на сегодня из-за "Дельта"-штамма движущей силой заболеваемости являются дети и подростки.

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"С целью снижения роста заболеваемости именно ограничение общения данного коллектива детей со взрослыми, а это почти 30% - более 900 тысяч человек (ученики и педагоги) - позволит снизить распространение эпидемии в Киеве. Поэтому на этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычное очное обучение", - отметил Рубан.

Он подчеркнул, что решение по школам будет приниматься городской комиссией ТЭБ и ЧС после получения.

"Теоретически можно это предложить (возвращение школ к очной работе, - ред), когда будут показатели стабилизироваться или снижаться, но сегодня таких показателей нет", - добавил Рубан.

Напомним, с 1 ноября в Киеве все школы перевели на дистанционное обучение. Причем младшие классы тоже, хотя в соответствии с правительственным постановлением 1-4 классы должны оставаться на очном обучении, несмотря на "красную" зону, в случае вакцинации 80% работников учебного заведения.

Отметим, что киевляне создали на сайте КГГА петицию относительно разрешения детям 1-4 классов учиться в школе в случае 100% вакцинации учителей, как это разрешено садикам. Сейчас петиция набрала необходимое количество голосов и ее должны рассмотреть местные власти Киева.

Карантин в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко