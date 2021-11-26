Она переходила дорогу в неустановленном месте.

Пользователей сети возмутило видео из Днепра, где женщина вывезла на проезжую часть детскую коляску.

Видео опубликовал местный Telegram-канал Днепр Сейчас.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Фабра 25 ноября.

В кадр попала женщина, которая переходит дорогу в неустановленном месте. Она везет коляску вдоль проезжей части, пока с обеих сторон от нее едут автомобили. Все это время женщина разговаривает по телефону.

"Мимо нее проехал красный Москвич, повернул через двойную сплошную и поехал дальше по своим делам. Так много вопросов и никакого ответа", - говорится в сообщении.

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Автор: Виолетта Орлова