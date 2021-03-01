Сама депутат называет ситуацию примером "внутренней мизогинии, дискриминации по признаку материнства и политического буллинга".

В Ривне местный депутат Оксана Майборода попала в скандал из-за того, что взяла свою малолетнюю дочь на публичное мероприятие и выступила перед аудиторией с ребенком на руках.

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Инцидент вызвал значительный резонанс в соцсетях, а на женщину вылился шквал критики и обвинений.

Скандал начался с публикации коллеги Майбороды Зураба Кантарии – 26 февраля он опубликовал в Facebook фото с мероприятия, где женщина выступает с ребенком на руках.

"Оксана Майборода молодчинка. Рассказывает о важности зеленых коридоров в городах с Полиной на руках», - написал он.

Неожиданно безобидная публикация собрало почти 900 комментариев. Некоторые пользователи начали обвинять Майбороду в неэтичном поведении, невоспитанности, неуважении к аудитории или в использовании ребенка для политических манипуляций. Некоторые указывали, что водить с собой ребенка на публичные мероприятия во время пандемии – безответственно. Однако многие комментаторы встали на защиту депутата, которая продолжает активно работать несмотря на материнство.

Сама Майборода в Facebook пожаловалась на «травлю» со стороны некоторых людей. Она также заявила, что брать ребенка на публичное мероприятие – это вполне нормальная практика.

«Родители с детьми в публичных местах это нормально и взять ребенка на работу это нормально! Никто и никому не имеет права указывать, как воспитывать детей, куда их нельзя брать и где оставлять! Это частное дело родителей и правильная реакция окружения - это либо никакая, либо поддержка и помощь. Люди, которые, меня знают, и которые были на мероприятиях, где я была с детьми, обычно, так и делают, за что я искренне благодарна», - подчеркнула она.

«Считаю устроена травля в мою сторону от некоторых людей, которые уже третий день не устают писать под всеми возможными сообщениями, связана с моей политической деятельностью», - продолжила депутат, назвав ситуацию примером «внутренней мизогинии, дискриминации по признаку материнства и политического буллинга».

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Автор: Дмитрий Захаров