Проект закона ничего общего с декриминализацией порно не имеет.

Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардеп Ярослав Железняк рассказал, что он прочитал альтернативный законопроект к декриминализации порно от депутата Владлена Неклюдова ("Слуга народа"), который собираются регистрировать.

По его словам, его можно было смело называть "О защите прав коррумпированных правоохранителей". Альтернативный законопроект сохраняет право открыть уголовное дело, как и сейчас, за любой порноконтент. И платный, и личные ню-переписки.

"Единственное изменение – "обелечивать" смогут дороже, потому что наказание больше: минимум 85 тыс штрафа (в пять раз выше, чем сейчас), максимум - 12 лет тюрьмы, почти как за умышленное убийство", - написал Железняк.

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Нардеп иронично отметил, что очень надеется на то, что автор этой инициативы Неклюдов действительно пытался защитить детей, как указывает в пояснительной записке.

"Или даже запретить украинцам "вызывать сексуальное возбуждение". И лишь случайно вместо этого усилил полномочия силовиков шантажировать за частные нюдсы. В любом случае советую коллегам читать текст законопроекта, а не только пояснительную. И надеюсь, что комитет сможет защитить права людей, а не кормушку некоторых работников органов", - добавил Железняк.

Декриминализация порно в Украине - детали

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порнографии в Украине. Проект закона О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения свободы от вмешательства в частную жизнь человека зарегистрирован под номером 9623, говорится на сайте парламента. Его инициаторами выступили сразу 25 народных избранников.

По словам нардепа Ярослава Железняка, уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия (порноместь, deep fake), экстремальное порно (насилие, зоо -, некрофилия) и порно с детьми и для детей.

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