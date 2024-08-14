Как отмечается, сейчас также решается вопрос отсрочки при получении образования.

В Украине на фоне войны продолжается мобилизация солдат в армию. После начала вторжения в Украине выросло количество абитуриентов в вузы в возрасте от 25 до 50 лет, ведь получение образования помогает получить отсрочку от службы. Об этом в эфире Украинского Радио рассказал в эфире Украинского Радио председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член депутатской фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Эта проблема решается. Но следует отметить, что граждане, которые в 45-50 лет поступают на обучение точно не поступают на бюджет. Это исключительно контракт. Некоторые учебные заведения на этом даже строят бизнес. Мы эту проблему решили, поскольку речь может идти исключительно о последовательных уровнях образования. Если гражданин Украины получил уровень образования бакалавра, то он может получать магистра по той же специальности. Это будет основанием для отсрочки от призыва. Если речь идет о получении второго, третьего высшего образования, то на сегодня это не является основанием для отсрочки", - говорит Вениславский.

В то же время он назвал манипуляцией вопрос, почему правоохранители на пенсии не идут защищать страну. По его словам, сейчас нет никаких ограничений на мобилизацию граждан Украины, которые стали пенсионерами полицейскими или других силовых структур в возрасте 40-45 лет нет.

Видео дня

"Все они со специального учета переводятся на общий воинский учет и подлежат такому же призыву по мобилизации во время действия военного положения как и все остальные граждане Украины. Если полицейский по состоянию здоровья признается годным к военной службе, то он подлежит мобилизации на общих основаниях", - отметил нардеп.

Пересмотр оборонного бюджета

Также у Вениславского спросили, с чем связаны проблемы оборонного бюджета и почему власть просчиталась при его принятии.

"Нельзя сказать, что просчитались. Каждый бюджетный год в июле-августе происходит пересмотр показателей государственного бюджета. Две трети каждой гривны - это внешние заимствования. Через детенизацию экономики мы пытаемся вывести из тени дополнительные средства, но всегда есть потребность в перенаправлении и уточнении бюджетных расходов", - объясняет он.

По словам Вениславского, Украина финансирует военную сферу за счет наших внутренних резервов. При необходимости власти могут поднять налоги, чтобы обеспечить оборону страны.

"Будем ожидать от Кабинета Министров инициативы. По Конституции налоговую бюджетную политику формирует Кабинет Министров Украины. Если Кабмин обоснует необходимость резкого повышения налогов, то дискуссия в парламенте будет поднята и будет принято правильное решение", - подытожил нардеп.

Война в Украине - мобилизация

Ранее в Минобороны сообщили, что в Украине около 615 тысяч военнообязанных мужчин имеют отсрочку от призыва на военную службу из-за бронирования. Больше всего забронированных являются работниками энергетической отрасли.

Ранее Вениславский отмечал, что вопрос понижения мобилизационного возраста в Украине не стоит на повестке дня.

ABCnews писало, что вопрос мобилизации открыл болезненный раскол в Украине. Где с одной стороны гражданские видят видео, на которых работники ТЦК ловят мужчин на улицах. А с другой военные видят, как молодые мужчины пьют на улице в Киеве и других городах. Журналисты отмечают, что это увеличивает общественный раскол, поскольку подобные видео подпитывают тезис о том, что мобилизация нацелена на бедное население.

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