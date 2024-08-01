На фоне затяжной войны украинские мужчины столкнулись с мучительной дилеммой, пишут журналисты.

Два с половиной года сокрушительных боев сильно истощили украинские силы, которые вынуждены бороться против превосходящих российских войск.

Как пишет ABCnews, сейчас Украине не хватает солдат и ей сложно найти добровольцев, которые хотели бы присоединиться в ряды Сил обороны. Из-за проблемы с личным составом, боевые подразделения на линии фронта долгое время не могут отойти на ротацию. А истощение украинских защитников приводят к тому, что в последние недели Россия имеет продвижение в Донецкой области.

Одной из причин, почему мужчины не были готовы идти в армию, является то, что они не могли выбрать себе специальность, на которой могут лучше всего помочь своему государству. В связи с этим, отмечают журналисты, в Украине запустили систему рекрутинга добровольцев. Это позволяет мужчинам выбрать себе роль в армии, чтобы принести максимум пользы.

Видео дня

Кроме того, издание отмечает, что украинская власть тянула с новым проектом о мобилизации из-за непопулярности этого решения, а также для сохранения молодежи, которая необходима для экономического будущего страны. Однако после того, как проект вступил в силу, призыв начал давать результаты. "Десятки тысяч украинцев были призваны, сейчас проходят базовую подготовку и этим летом должны начать пополнение рядов", - пишет ABCnews.

Журналисты также добавляют, что вопрос мобилизации открыл болезненный раскол в Украине. Где с одной стороны гражданские видят видео, на которых работники ТЦК ловят мужчин на улицах. А с другой военные видят, как молодые мужчины пьют на улице в Киеве и других городах. Журналисты отмечают, что это увеличивает общественный раскол, поскольку подобные видео подпитывают тезис о том, что мобилизация нацелена на бедное население.

Мобилизация в Украине: другие новости

Ранее в Минобороны сообщили, что в Украине около 615 тысяч военнообязанных мужчин имеют отсрочку от призыва на военную службу из-за бронирования. Больше всего забронированных являются работниками энергетической отрасли.

В то же время, по словам народного депутата Александра Федиенко, ТЦК оштрафовали украинцев, которые обновили данные в приложении "Резерв+", но явились в региональные центры для уточнения данных. Известно о как минимум трех таких случаях.

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