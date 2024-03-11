Горбенко напомнил, что сейчас пять-восемь депутатов точно служат.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко объяснил, почему не мобилизуют депутатов Верховной Рады.

"Если взять депутатов призывного возраста, которые подлежат мобилизации, то это будет примерно 180 человек. Это две роты. На войну это вообще не повлияет, потому что если взять любую воинскую часть, то минимальное количество личного состава - это 5-6 тысяч военных. Ну и скажите, помогут ли эти 180 человек? Думаю, что нет", - сказал он в интервью " Телеграфу".

Горбенко напомнил, что сейчас пять-восемь депутатов точно служат.

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"Было бы и больше желающих, но нардеп не имеет права подписать контракт не только с территориальной обороной, а вообще ни с какой воинской частью. А чтобы гражданский находился на линии фронта, нужно боевое распоряжение. Но есть предложение, и оно содержится в правках к законопроекту, чтобы депутат имел возможность проходить военную службу в воинской части в свободное время от сессионных недель по своему желанию", - рассказал нардеп.

Он убежден, что если это будет принято, то я думаю, что точно мы увидим уже не пять-восемь человек, которые после заседания парламента едут на фронт, а минимум 50-60 депутатов поедут, и будут приписаны к отдельной воинской части.

Разговоры о мобилизации нардепов

Действующие депутаты должны подлежать мобилизации. Такое мнение высказал народный депутат Украины Михаил Цимбалюк. Он отметил, что необходимо выработать норму, как сохранить Верховную Раду действующей. По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы украинский парламент стал недееспособным и не мог принимать законы, продолжать военное положение и мобилизацию. Цимбалюк добавил, что для этого нужно 300 нардепов.

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