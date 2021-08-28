Странный танец с танками показали посетителям форума "Армия-2021" в оккупированном Крыму.
Шоу с военной техникой прошло 27 августа. Противники милитаризации Россией украинского полуострова тотчас же разобрали действо на кадры.
Как свидетельствуют отснятые кадры, помимо шествия боевой техники и соревнований машин оккупационные власти решили порадовать гостей "вальсом" танков.
Организаторы почему-то воткнули в пушку одного из танков корзину с цветами. Всего в танце приняли участие три единицы техники.
— Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 27, 2021
Под музыкальное сопровождение два танка "синхронно кружились" в ритме вальса вокруг третьего, что выставил пушку в сторону зрителей.
Впереди техники танцевала группа женщин в платьях.
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