Шоу с военной техникой прошло 27 августа.

Странный танец с танками показали посетителям форума "Армия-2021" в оккупированном Крыму.

Шоу с военной техникой прошло 27 августа. Противники милитаризации Россией украинского полуострова тотчас же разобрали действо на кадры.

Как свидетельствуют отснятые кадры, помимо шествия боевой техники и соревнований машин оккупационные власти решили порадовать гостей "вальсом" танков.

Организаторы почему-то воткнули в пушку одного из танков корзину с цветами. Всего в танце приняли участие три единицы техники.

Под музыкальное сопровождение два танка "синхронно кружились" в ритме вальса вокруг третьего, что выставил пушку в сторону зрителей.

Впереди техники танцевала группа женщин в платьях.

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Автор: Иван Бойко