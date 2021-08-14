Директора школ передали спецслужбам личные данные и номера мобильных телефонов учеников.

В оккупированной Керчи (Крым) "управление образования" собирает личные данные о несовершеннолетних школьниках без их разрешения для российской ФСБ.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Отмечается, что по требованию "начальника управления образования" Виктора Дахина директора школ передали данные, куда входили имя, фамилия, отчество, число, месяц, год рождения и номер мобильного телефона всех учеников от 12 до 17 лет.

"Дополнительно сообщаем, что полномочиями органов ФСБ России предусмотрено получение персональных данных без согласия субъекта", — говорится в письме за подписью Дахина.

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Сообщается, что директора керченских школ выполнили это незаконное поручение.

Аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов назвал это нарушением права на частную жизнь.

"Это необходимо для того, чтобы можно было отслеживать перемещение этих людей, звонки этих людей", — отметил правозащитник.

Также, по словам Седова, спецслужбы по номерам телефонов могут собрать информацию о том, кто из учеников принимал участие в какой-либо акции, и в дальнейшем привлекать их к ответственности по действующему российскому законодательству.

Он подчеркнул, что ученики не обязаны предоставлять эту информацию.

Ситуация в оккупированном Крыму: что известно

Автор: Анна Нагорная