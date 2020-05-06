В Офисе президента поблагодарили украинцев за соблюдение карантина

В ОП отмечают, что на сегодняшний день в Украине почти в 20 раз меньше случаев заболевания COVID-19, чем в Испании, и в 12 раз меньше, чем в России.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская поблагодарила украинцев за соблюдение карантина.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге в аэропорту «Антонов» (пгт Гостомель) после прибытия самолета Ан-225 «Мрія» с благотворительным медицинским грузом из КНР.

«Сегодня в Украине примерно в 20 раз меньше случаев заболевания, чем в Испании, и в 12 раз меньше, чем в России. И даже если мы говорим о том, что не все случаи зафиксированы, то уровень смертности, например, если сравнивать с Польшей... у нас вдвое меньше», - отметила Соколовская.

Она добавила, что такие показатели заболеваемости, в частности, благодаря своевременному введению карантина и обеспечению больниц средствами индивидуальной защиты и оборудованием.

«Я хочу поблагодарить лично от Офиса президента всех наших граждан за то, что соблюдали карантинные меры, за то, что проявили ответственность. И за то, что понимают, что каждая жизнь и здоровье людей зависит от каждого из нас», - сказала Соколовская.

Она напомнила, что правительством принято решение об ослаблении карантинных мер, но «мы точно не застрахованы от следующих вспышек». «Поэтому президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает и требует, чтобы продолжалась ежедневно работа по обеспечению учреждений средствами индивидуальной защиты и оборудованием и чтобы формировались соответствующие резервы», - отметила Соколовская.