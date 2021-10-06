Деньги чиновник собирал через подчиненных. За неподчинение грозился уволить.

В Одесской области за систематические поборы с рыбаков-браконьеров задержан сотрудник Нижнеднестровского национального природного парка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, 4 октября руководитель отдела администрации одного из заповедников задержан при получении очередной взятки.

По данным следствия, он разработал противоправную схему получения взяток от лиц, занимающихся браконьерским промыслом рыбных ресурсов на территории нацпарка. В частности, мужчина через подчиненных ему мастеров по охране природы брал деньги за непринятие мер реагирования на правонарушения в сфере экологии.

Средства переводились на банковский счет чиновника или передавались лично в руки.

В частности, служащий получил 21 тыс. грн за двухнедельный браконьерский лов рыбы пятью лодками, из расчета 2 тыс. грн за одну лодку в неделю.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос избрания меры пресечения и отстранения от должности.

В пресс-службе УСБУ в Одесской области уточнили, что разоблачена и ликвидирована схема незаконного обогащения, организованная начальником отдела охраны природно-заповедного фонда Нижнеднестровского национального природного парка.

Чиновник, который в соответствии с должностными инструкциями должен был способствовать сохранению и восстановлению экосистемы заповедника, составил "таксу" за ее браконьерское уничтожение.

"Злоумышленник наладил коррупционную схему получения взяток с подчиненных работников парка. В их "должностные обязанности" он включил сбор денег с местных рыбаков, которые незаконно ловят рыбу на территории заповедника. Ежемесячная "такса" с одного работника составила до 10 тыс. грн. Отказ от этой "повинности" грозила увольнением", - рассказали в управлении.

Как сообщал УНИАН, в одном из садиков Львова разгорается скандал через регулярные "добровольные взносы", которые руководство заведения собирает с родителей.

Автор: Лариса Козовая