В Одесской области расследуют поджог территории Нижнеднестровского природного парка

Выгорело 10 га уникальной экосистемы. Во время пожара погибло большое количество птиц, которые сейчас высиживают птенцов.

В Одесской области полиция начала расследование по факту поджога территории Нижнеднестровского природного парка.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в результате пожара, начавшегося 1 апреля, в районе 43-45 км трассы Одесса - Рени выгорело 10 га уникальной природной экосистемы Нижнеднестровского национального природного парка.

Отмечается, что во время пожара погибло большое количество птиц, которые сейчас на гнездах высиживают птенцов.

На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции.

Производство открыто по ч. 1 ст. 252 (умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного следствия назначен ряд экспертиз, проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к возгоранию.

В полиции акцентируют, что до 15 июня в экосистемах введен режим тишины – нельзя шуметь или иным образом нарушать покой лесных обитателей.

Как сообщал УНИАН, рано утром 1 апреля загорелся Нижнеднестровский национальный природный парк (Одесская обл.). В частности, произошло возгорание водно-болотных угодий вблизи автодороги Одесса - Рени на территории указанного заповедника в Белгород-Днестровском районе.

В связи с отсутствием подъездных путей к очагам возгорания спасатели не могли приступить к тушению. Пожар длился много часов.

Справка УНИАН. Нижнеднестровский национальный природный парк расположен на территории Белгород-Днестровского, Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области. Создан в 2008 году. Площадь — 21 311,1 га. Северная часть Днестровского лимана, что в составе парка, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.