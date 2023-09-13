В результате атаки пострадали шесть водителей грузовиков и один местный житель.

Стало известно о состоянии пострадавших водителей в результате ночной атаки дронов на юг Одесской области. Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, некоторые в очень тяжелом состоянии и их придется транспортировать в областной центр.

"Всего в результате налетов российских ударных дронов на Измаильский район пострадало 7 гражданских лиц. Шесть человек - в Рени и один - в Измаиле. Двое мужчин из Рени в тяжелом состоянии, в палате интенсивной терапии. Сегодня их транспортируют в Одессу. Четверо других в состоянии средней тяжести, продолжают лечение в городе Рени", - рассказал чиновник.

По его данным, пострадавшему из Измаила была оказана медицинская помощь в больнице. Сейчас мужчина уже дома.

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По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, в течение ночи 13 сентября Вооруженные силы РФ осуществили массированный дроновый удар по населенным пунктам юга Одесской области. В результате атаки пострадали шесть водителей грузовиков и один местный житель. Все раненые госпитализированы, один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта. Сейчас правоохранители документируют последствия обстрелов.

Ночная атака на Одесскую область - что известно

Напомним, сегодня ночью враг нанес очередной удар дронами по Подунавью.В течение 4,5 часов враг атаковал Одесскую область ударными дронами, 32 БпЛА типа "Shahed-131/136" сбиты силами противовоздушной обороны. В то же время, произошло попадание по припортовой инфраструктуре повреждены нежилые здания, произошло возгорание на стоянке грузового автотранспорта.

В Измаильском районе пострадали гражданские.

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