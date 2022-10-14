Как сообщил мэр города, люди часто жалуются, что хранилища закрыты.

В Одессе внедрят дежурство коммунальщиков в бомбоубежищах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил мэр города Геннадий Труханов на заседании исполкома Одесского городского совета.

По его словам, в хранилищах коммунальной формы собственности будут круглосуточно находиться дежурные. У них будут ключи от дверей, чтобы своевременно, в случае необходимости, открыть хранилища.

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Как пояснил городской голова, сейчас жители Одессы жалуются, что во время воздушной тревоги укрытия часто остаются закрытыми.

"Мы не можем постоянно держать хранилища открытыми, потому что туда заходят люди, часто бездомные, которые выносят оттуда оборудование... это недопустимо, поэтому двери закрыты, но и доступ людей туда должен быть по необходимости круглосуточный", - сказал Труханов. Поэтому, по его словам, вводится дежурство.

Кроме того, мэр просит предпринимателей, которым когда-то были переданы другие хранилища, также ввести в них круглосуточное дежурство.

Бомбоубежища в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, 12 октября Киевская городская государственная администрация заявила, что в городе спасатели будут срезать замки с укрытий, если балансодержатели не будут открывать их во время воздушной тревоги.

Городские власти напомнили, что все укрытия, которые относятся к фонду защитных сооружений и нанесены Департаментом муниципальной безопасности на карту укрытий, должны быть открыты и доступны для жителей во время воздушной тревоги.

В КГГА отметили, что балансодержатели должны круглосуточно обеспечивать доступ населения к укрытий гражданской защиты по сигналам о воздушной угрозе. Если же укрытия будут оставаться закрытыми во время тревоги – спасатели вместе с полицией будут срезать замки, чтобы предоставить доступ жителям к защитным сооружениям.

В администрации добавили, что периодически получают жалобы на закрытые укрытия. В условиях постоянной угрозы обстрелов рисковать жизнью людей абсолютно недопустимо, отметили в КГГА.

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