За эти средства он обещал подписать договор и передать в аренду помещение площадью 200 кв. м.

В Одессе при получении взятки в размере 50 тыс. грн задержан чиновник горсовета.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По данным следствия, руководитель коммунального предприятия Одесского городского совета требовал от гражданина 50 тыс. грн взятки. За эти средства он обещал подписать договор и передать в аренду помещение площадью 200 кв. м.

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Вчера, 24 мая, оперативники и следователи задержали чиновника с поличным.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") и избрания меры пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Одесская областная прокуратура.

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Автор: Лариса Козовая