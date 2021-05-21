Обвиняемый отрицет свою вину.

Одесский апелляционный суд завершил исследование доказательств в ходе рассмотрения жалобы на приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку, согласно которому им назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании перешли к дебатам, по завершению которых коллегия судей удалится в совещательную комнату.

В ходе заседания Стерненко и Демчук отрицали свою вину. Они утверждают, что не принимали участие ни в каком похищении. При этом оба подтверждают, что знали Щербича.

По словам Стерненко, в день якобы похищения и разбойного нападения, в которых его обвиняют, он потерпевшего вообще не видел, а изъятый у него в дальнейшем пистолет нашел на улице.

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23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и второму фигуранту дела о похищении Щербича – Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

19 марта суд в Одессе отклонил ходатайство адвокатов об освобождении Стерненко из-под стражи и оставил его в СИЗО.

23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку.

7 апреля Одесский апелляционный суд изменил им меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

16 апреля началось рассмотрение апелляции на приговор.

20 мая в суд впервые явился Щербич, 21 мая продолжилось рассмотрение жалобы.

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Автор: Лариса Козовая