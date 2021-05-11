Протесты под ОП: еще двум участникам акции в поддержку Стерненко смягчили меры пресечения

Артему Лисовцу и Давиду Гаджимурадову, подозреваемым в совершении хулиганских действий во время акции 20 марта на улице Банковой, заменили круглосуточные домашние аресты ночными.

Еще двум участникам акции у Офиса президента в поддержку активиста Сергея Стерненко смягчили меры пресечения. Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда, рассмотрев апелляционные жалобы защитников обоих подозреваемых на решения Печерского райсуда, которыми обоим были избраны круглосуточные домашние аресты. Читайте такжеВ Одессе суд приобщил к делу Стерненко новые доказательства Теперь Артем Лисовец и Давид Гаджимурадов должны находиться дома только ночью. Акция протеста под ОП в поддержку Стерненко: справка УНИАН 20 марта у здания Офиса президента в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Активисты разбили стекло в дверях здания и бросали файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП красной краской.

По состоянию на 30 марта десяти участникам акции сообщено о подозрении, в отношении нескольких составлены административные протоколы.

В частности, в совершении хулиганских действий подозревают, лидера общественного движения "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного, Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорд), лидера движения "Гонор" Сергея Филимонова, активиста этого же движения Алексея Билковского, а также Давида Гаджимурадова и Евгения Строканя.

Всем им было избраны меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов, которые затем апелляционный суд заменил ночными.

В мае Гаджимурадову и Строканю добавили подозрения в надругательстве над государственными символами (ст. 338 Уголовного кодекса Украины). Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Хилюк

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