Церемония прощания с погибшими состоялась в одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

В Одессе состоялась церемония прощания с погибшими в результате ракетного удара 23 апреля. Тогда среди жертв атаки РФ были Валерия Глодан, ее трехмесячная дочь Кира и мама Людмила Явкина.

В среду, 27 апреля, в одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялась церемония прощания с погибшими, передает Суспільне.

"Путин – террорист, Россия – государство-террорист, убийца. Родители не должны хоронить своих детей. Это большое человеческое горе. Мы должны радоваться жизни, растить своих детей, радоваться солнцу, людям и люди не должны умирать", – сказал во время церемонии прощания Юрий Глодан.

Он, фактически, потерял всю семью.

Сам Юрий остался жив лишь из-за того, что перед тем вышел в магазин.

На церемонию прощания пришло немало родственников и друзей семьи.

Ракетный обстрел Одессы

Накануне Пасхи, 23 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Одессе. По данным президента Владимира Зеленского, оккупанты выпустили 7 ракет с территории Каспийского моря.

Украинской ПВО удалось сбить две ракеты.

Одна из ракет попала в жилой дом. Погибло 8 человек, еще 18 получили ранения. Еще одна ракета попала в кладбище, уничтожив немало надгробий. В результате удара значительные повреждения получила одна женщина.

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