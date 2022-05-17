Нововведения станут доступны через 2 месяца с момент их обнародования и будут действовать на постоянной основе.

На время действия военного положения сдавать практические экзамены и получать водительское удостоверение можно будет в любом сервисном центре МВД.

Об этом рассказал руководитель Главного сервисного центра МВД Евгений Мойсеенко во время брифинге.

По его словам, согласно новым правилам, граждане, которые переехали жить в другое место, сейчас могут сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД.

"Раньше это можно было сделать исключительно в сервисном центре, где они сдавали теорию. Это открывает многим гражданам, особенно тем, которые пострадали от вооруженной агрессии, возможности получить удостоверение водителя в любом сервисном центре", - сказал Моисеенко.

Также в министерстве предусмотрели решение еще одной типичной проблемы. Как рассказал руководитель главного сервисного центра МВД, есть случаи, когда после сдачи экзаменов человек не смог забрать напечатанное удостоверение водителя, и оно осталось в сервисном центре, а гражданин переехал в другое место и забрать документ не может.

"Сейчас мы юридически закрепили возможность получения удостоверения в любом сервисном центре МВД. Такое же решение коснулось лиц, у которых истек срок лишения права управления. Они могут получить свое удостоверение и сдать экзамен в любом сервисном центре", - сказал Моисеенко.

Кроме этого, сейчас на законодательном уровне закреплена возможность автошколам осуществлять теоретическую подготовку кандидатов в водители с помощью средств видеоконференцсвязи – Zoom, Skype, Google Meet. Также на 20% уменьшено содержание тем для теоретической подготовки для водителей категории B, C1C, C1E и CE.

"Мы увеличили возможности для практического обучения управлению транспортными средствами для категории В, C1E и CE. Сейчас это 5 часов в день. Раньше будущие водители первые 8 часов могли обучаться по 2 часа ежедневно, в дальнейшем – по 4 часа. Сейчас мы уменьшили общую продолжительность подготовки водителя с 2,5 до 1,5-2 месяцев", - рассказал Моисеенко.

Отмечается, что обучение в автошколе будет четко разделено на 2 этапа – теоретический и практический.

"Будущий водитель сначала будет проходить теоретическую подготовку, без сдачи экзамена. Человек будет получать свидетельство, потом обращаться в сервисный центр МВД для сдачи экзамена", - сказал Моисеенко.

По его словам, после успешной сдачи экзамена в сервисном центре человек проходит обучение в автошколе уже по практическому управлению, сдает экзамен и получает свидетельство об окончании практической подготовки. И после этого в течение 2 лет можно обратиться в любой сервисный центр МВД для сдачи практического экзамена и получения свидетельства водителя.

"Фактически это становится гарантией безопасности на дорогах, поскольку к практическому обучению будут допущены лица, которые уже изучили правила дорожного движения", - подчеркнул Моисеенко.

Среди других изменений он отметил возможность получать платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.

Руководитель главного сервисного центра отметил, что эти нововведения станут доступны только через 2 месяца с момента их обнародования и будут действовать на постоянной основе.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров принял решение о разделении обучения в автошколе на два этапа: теоретическая подготовка и практическое управление.

Напомним, на украинских дорогах снова заработали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Штрафы за нарушение правил дорожного движения водители могут получать онлайн в течение двух месяцев.

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