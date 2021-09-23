В целом детей учат на болгарском, крымскотатарском, молдавском, немецком, польском, русском, румынском, словацком, венгерском и государственном украинском.

В 2020-2021 учебном году в учреждениях общего среднего образования образовательный процесс осуществлялся на девяти языках коренных народов и национальных меньшинств.

Об этом сообщило Министерство образования и науки в ответ на запрос УНИАН.

"В 2020-2021 учебном году в учреждениях общего среднего образования образовательный процесс осуществлялся на языках коренных народов и национальных меньшинств: венгерском, крымскотатарском, молдавском, немецком, польском, русском, румынском, словацком, венгерском и государственном украинском", - говорится в сообщении.

В МОН отметили, что, согласно государственным статистическим данным, в 2020-2021 учебном году функционировало 874 заведения общего среднего образования (государственные, коммунальные и частные (ЗЗСО) с классами с обучением на языках коренных народов и национальных меньшинств наряду с государственным.

Читайте такжеЗеленский подписал закон о коренных народах"В частности, 622 - с классами с обучением несколькими языками: 16 - с классами с обучением на украинском и молдавском языках (Одесская область); 2 – с украинским и польским языками (Хмельницкая область); 603 (22 частные) – с украинским и русским языками (в 19 областях и г. Киеве (кроме Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей); 19 - с украинским и румынским языками (Закарпатская, Черновицкая области); 27 – с украинским и венгерским языками (Закарпатская область). Также 1 – с украинским и болгарским языками (Одесская область); 1 – с украинским и крымскотатарским языками (Херсонская область); 1 – украинским, русским и крымскотатарским языками (Херсонская область); 1 – с украинским и словацким языками (Закарпатская область)", - сообщили в Минобразования.

Кроме того, как добавили в министерстве, функционировало 203 заведения общего среднего образования с классами с обучением только на одном языке, в том числе: 1 – с молдавским (Одесская область); 4 – с польским (Львовская область); 55 (35 частные) – с русским (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая, Черниговская, г. Киев); 69 – с румынским языком (Закарпатская, Черновицкая области); 73 (6 частных) – с венгерским языком (Закарпатская область); 1 – с немецким языком (г. Киев).

Как ранее сообщал УНИАН, с сентября 2020 года все русскоязычные школы страны должны были перейти на украинский язык обучение.

Автор: Леся Лещенко