С деоккупированных территорий Харьковской области за 7 месяцев выехали почти 25 тыс. человек, а из Херсонской за 5 месяцев - более 21 тыс.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о темпах эвакуации людей с опасных территорий.

Об этом речь идет в сообщении в Telegram-канале министерства. Отмечается, что эвакуация с опасных территорий Украины продолжается. "В частности, с августа 2022 года продолжается обязательная эвакуация из Донецкой области. Таким образом за 8 месяцев в безопасные регионы переместились более 60 тыс. граждан. Среди них - более 7 тыс. детей и более 2,5 тыс. маломобильных", - говорится в сообщении.

Также продолжается эвакуация с деоккупированных территорий, которая началась осенью 2022 года.

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"В ее пределах из Харьковской области за 7 месяцев выехали почти 25 тысяч человек. С недавно освобожденных территорий Херсонской области за 5 месяцев эвакуировались более 21 тысячи граждан", - отметили в министерстве.

В Минреинтеграции добавили, что для централизованного перемещения граждан в безопасные регионы Украины заблаговременно проводится подготовка и планируется проведение всех мероприятий.

Эвакуация в Украине

В начале марта в Минреинтеграции сообщили, что в рамках обязательной эвакуации за семь месяцев с территории Донецкой области вывезли почти 50 тыс. граждан.

В начале апреля в 21 населенном пункте Донетчины была объявлена принудительная эвакуация детей. По данным областной военной администрации, на тот момент там проживало 126 детей.

10 апреля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты превратили Авдеевку в сплошные руины, но в городе все еще остаются 1,8 тыс. жителей.

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