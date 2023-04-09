В городе остаются четверо детей.

В Авдеевке Донецкой области полицейские разыскивают четверых детей, которых родители скрывают от принудительной эвакуации. Правоохранители призывают их выезжать и не дать детям погибнуть.

"Двух детей "Белые ангелы" уже разыскали и сейчас уговаривают семью эвакуироваться. Кроме того, во время нового спасательного рейса правоохранители вывезли супругов из 100-летнего дома и посетили волонтерский пункт, который поддерживает жизнь жителей Авдеевки. Эвакуация ребенка из "горячей точки" – это квест, который начинается с поисков", – сообщает полиция Донецкой области.

Отмечается, что был случай, когда семья подговорила жителей целой улицы предоставить ложную информацию – якобы они вместе с ребенком уже выехали.

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"На втором этапе полиция уговаривает взрослых уехать и объясняет, что никто не будет разлучать их с малышами, ведь эвакуация детей происходит только вместе с родными или одним из них. Завершается операция по спасению вывозом семьи в безопасное место и организацией помощи для нее. На этот раз "Белые ангелы" пытаются спасти двухлетнего Егора и его старшую сестру-шестиклассницу. Несмотря на ежедневные обстрелы, их родители предпочитают оставаться дома. Полицейские разъяснили взрослым их права и обязанности в отношении детей и механизм обязательной эвакуации. Семье дали время на сбор вещей и проинформировали, что власть обеспечит их всем необходимым. Полиция призывает родителей не дать детям погибнуть и согласиться на выезд", – отметили правоохранители.

Эвакуация детей из прифронтовых городов

В начале апреля в 21 населенном пункте Донетчины была объявлена принудительная эвакуация детей. По данным ОВА, там до сих пор проживают 126 детей.

Ранее решение об обязательной эвакуации детей приняли в Славянске Донецкой области. По данным властей, по состоянию на начало апреля в Славянской громаде оставались 23 семьи, где воспитывают 34 ребенка из числа детей-сирот и лишенных родительской опеки.

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