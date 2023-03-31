В Северске осталось еще четверо детей.

Власть продолжает усилия по принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий. Из Северска (Донетчина, Бахмутский район), в котором уцелело лишь около 20% жилья, нет света, газа, воды, связи, полиция эвакуировала двоих детей. Из-за постоянных обстрелов города российскими оккупантами они в последний раз гуляли на улице зимой – у подвала.

"Из-за постоянных обстрелов 8-летний Дмитрий и его 10-летняя сестра Вика в последний раз гуляли на улице зимой, и то только у подвала. Сейчас они с мамой – в безопасности, направляются в Днепр. Под прицелом вражеских пушек полицейские продолжают операцию по спасению детей: сейчас в Северске их осталось четверо", – рассказали в полиции Донецкой области.

Дмитрий и Вика, которых эвакуировали, прожили в ужасных условиях год и научились на слух различать взрывы разных видов снарядов. Сейчас их семья получает весь спектр необходимой помощи, в частности в оформлении документов.

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Возле города идут ожесточенные бои, до линии фронта – 500 м. В последние две недели ситуация еще обострилась: враг атакует Северск с авиации, артиллерии, минометов. По словам полицейских экипажа "Белый Ангел", которые почти ежедневно приезжают на помощь людям, "работать надо быстро и слаженно, на месте лучше не стоять, потому что охотятся вражеские квадрокоптеры". Полиция сообщает, что за месяц из 58 детей, остававшихся в городе, выехали почти все.

Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Руслан Осипенко, который руководит работой эвакуационных групп, рассказал, что на днях еще одна семья сообщила, что готова эвакуироваться.

"Мы спланировали безопасный маршрут, который был согласован с военными. В состав эвакуационных групп вошли наши "Белые ангелы", а также группа прикрытия – спецподразделение КОРД и группа оказания экстренной медицинской помощи", – сказал Осипенко.

Принудительная эвакуация детей - что надо знать

7 марта Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

Основанием для проведения обязательной эвакуации отныне является решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Обязательная эвакуация принудительным образом детей осуществляется с сопровождением одного из родителей, лица, которое их заменяет, или другого законного представителя. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается.

Но несмотря на это в отдельных населенных пунктах родители, рискуя жизнью детей, пытаются спрятать их от эвакуации. К примеру, такая ситуация наблюдается в Авдеевке, где идут тяжелые бои.

В Бахмуте, который россияне истребляют последние месяцы, до сих пор остается 32 ребенка, чьи родственники отказываются эвакуироваться.

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