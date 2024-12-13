В Украине вступают в силу новые нормы о проведении психиатрических осмотров для работников.

В нашей стране уже давно работает приказ об осмотре работников у психиатра, но сейчас появилось новое уточнение. Об этом в эфире "Киев24" заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.

"Как это раньше работало? Работодатель направлял своих работников определенных категорий к психиатру. А этим приказом внесли одно маленькое уточнение - за счет работодателя", - говорит эксперт.

Мирошниченко добавил, что ранее психиатрические осмотры работников осуществляли за средства государства или коммунального предприятия.

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Напомним, с 1 января нового года в Украине вступают в силу новые правила проведения психиатрического осмотра для работников, занятых в работах с особыми требованиями к психическому состоянию.

Осмотру у психиатра подлежат:

- Лица, занятые в деятельности, требующей повышенной ответственности и внимания;

- Работники, имеющие доступ к потенциально опасным объектам и веществам;

- Представители профессий с высоким риском воздействия на здоровье окружающих.

Осмотр будут проводить квалифицированные психиатры, которые зарегистрированы в электронной системе здравоохранения и имеют соответствующий опыт.

Здравоохранение в Украине - последние новости

Ранее в Департаменте здравоохранения Минобороны заявили, что в нашей стране увеличивается количество военных с диагнозом "невралгические заболевания, связанные со стрессом".

При этом посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) составляет почти 30% от всех невралгических заболеваний.

Для того, чтобы поддержать бойцов, военные психологи создают специальные центры в прифронтовых городах Украины. Там им предлагают не только психологическую поддержку, но и пространство для отдыха.

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