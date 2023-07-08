Советник городского головы города Петр Андрющенко раскрыл "идеальную историю" коррупции со стороны предателя Украины.

Советник мэра временного оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко раскрыл "идеальную историю" коррупции со стороны местного коллаборанта, который использовал средства РФ для восстановления своего бизнеса.

Речь идет о демонтаже почти разрушенного здания магазина "Планета". Благодаря своему новому положению, приближенному к гауляйтерам, "бизнесмен" покрыл расходы на снос магазина за счет России, отметил Андрющенко.

По его словам, речь идет об одном из бывших владельцев "Планеты".

"Его магазин сначала сносят за счет оккупантов. Затем в качестве компенсации - построят за счет оккупантов. Для мраzоты ситуация win-win", - указал советник мэра Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе - оккупанты готовят план эвакуации

Напомним, утром 8 июля Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты в Мариуполе уже ждут ВСУ и разработали соответствующий план "эвакуации" из города. Об этом ведомству рассказали источники из подполья.

Собственно, соответствующий план предусматривает вывоз главных коллаборантов и их "достояния" (документов, ценностей и т.п.) на территорию РФ.

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