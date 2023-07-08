Советник мэра временного оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко раскрыл "идеальную историю" коррупции со стороны местного коллаборанта, который использовал средства РФ для восстановления своего бизнеса.
Речь идет о демонтаже почти разрушенного здания магазина "Планета". Благодаря своему новому положению, приближенному к гауляйтерам, "бизнесмен" покрыл расходы на снос магазина за счет России, отметил Андрющенко.
По его словам, речь идет об одном из бывших владельцев "Планеты".
"Его магазин сначала сносят за счет оккупантов. Затем в качестве компенсации - построят за счет оккупантов. Для мраzоты ситуация win-win", - указал советник мэра Мариуполя.
Ситуация в Мариуполе - оккупанты готовят план эвакуации
Напомним, утром 8 июля Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты в Мариуполе уже ждут ВСУ и разработали соответствующий план "эвакуации" из города. Об этом ведомству рассказали источники из подполья.
Собственно, соответствующий план предусматривает вывоз главных коллаборантов и их "достояния" (документов, ценностей и т.п.) на территорию РФ.