Предусматривается вывоз коллаборантов, документов и ценного имущества.

Оккупационная администрация Мариуполя разработала план "эвакуации" из города.

Как сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на подполье, этот план предусматривает вывоз в РФ коллаборантов, документации и наиболее ценного имущества.

В то же время в Мариупольском порту ускоряются грузовые операции, в частности, по вывозу зерна.

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"Центр национального сопротивления отмечает, что даже в случае побега предателям Украины не удастся избежать ответственности. Каждому из них придется отвечать за свои поступки", - говорится в сообщении.

Мариуполь сегодня - что происходит в городе

Советник городского головы временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко заявил, что безопасность и Мариуполь сейчас являются словами-антонимами. Причиной этому является целый комплекс проблем.

Доминирующим фактором является абсолютный произвол и беззаконие, безнаказанность со стороны граждан РФ независимо от того, военные это или гражданские. Он подчеркнул, что все так называемые "правоохранительные органы" в оккупированном городе имеют четкое распоряжение вообще не реагировать, если стороной преступления, правонарушения или скандала является гражданин РФ.

Под Мариуполем нашли мертвой 12-летнюю девочку Ирину Губареву из Мангуша. Ее искали несколько дней после того, как она пошла гулять и исчезла. Есть версия, что девочку мог насмерть сбить оккупант. Отмечается, что тело ребенка нашли в 30 километрах от Мангуша - в поселке Республика.

В то же время в самом Мариуполе процветает наркоторговля, рэкет и крышевание. Депутат горсовета Дмитрий Забавин рассказал, что в городе также огромные проблемы с медициной, из-за чего многие мариупольцы не смогли пережить зиму.

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