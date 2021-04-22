Оккупационные власти заявили, что на курортный сезон в Крыму воды не хватит.

Оккупировав Крым, россияне не раз заявляли, что теперь хоть "камни с неба". Однако камней в Крыму и так много, а вот без днепровской воды очень сложно.

Нагнав в наш Крым своих "зеленых человечков", Путин лишь усложнил проблему питьевой воды, которая теперь идет лишь на нужды его войска. Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов".

Читайте такжеДефицит воды в Крыму: "власти" обеспечат военных, а не жителей - МинреинтеграцииОккупационные власти заявили, что на курортный сезон в Крыму воды не хватит. Однако не то, что туристам, воды не хватает даже местным жителям. Так, со следующей недели в аннексированной Алуште вдвое сокращают подачу воды для самих крымчан.

Водохранилища один за другим засыхают. Россияне заявляли, что будут опреснять воду, но это пока не начали реализовывать.

"Вероятно, местным жителям осталось надеяться разве что на силы природы - дожди. Ведь ни воды, ни туристов Крым, по крайней мере в этом году, не дождется", - подытожили журналисты "Секретных материалов".

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что восстановление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты считают, что восстановить подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу технически невозможно, поскольку за прошедшие годы он пришел в полную негодность.

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Автор: Ольга Робейко