По словам постпреда президента в Крыму, сейчас дамба на 107-м километре канала готова лишь на 80% из-за нехватки финансирования.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что недостроенная капитальная дамба на Северо-Крымском канале полностью делает невозможным попадание воды на территорию оккупированного Россией Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кориневич заявил на пресс-конференции по итогам двух лет работы представительства.

"Что касается воды, то позиция однозначна и здесь не может быть дискуссий - вода пойдет в Крым только после деоккупации. И что важно, в настоящее время это четко отмечено в Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма", - подчеркнул он.

Кориневич также прокомментировал сообщение оккупационных и российских СМИ о том, что возведенная на 91-м километре Северо-Крымского канала рукотворная дамба якобы протекает и пропускает воду на оккупированную территорию. "Мы были там недавно и будем, вероятно, на следующей неделе. Ничего там не прорвало, все нормально - вода в Крым не течет", - отметил постпред президента в Крыму.

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Он сообщил, что сейчас капитальная дамба, которую возводят на 107-м километре, готова лишь на 80% из-за нехватки финансирования. "Таково сейчас положение вещей. Мы не являемся тем органом, который отвечает за такие вещи, но мы в коммуникации со всеми профильными ведомствами. И по состоянию на сейчас этих 80% достаточно, чтобы не дать воде попасть в Крым. То есть, если что-то случится с рукотворной дамбой на 91-м километре, то дамба на 107-м свою работу должна сделать", - подчеркнул Кориневич.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Кориневич сообщил о планах по достройке дамбы на Северо-Крымском канале, чтобы максимально исключить попадание воды на временно оккупированный полуостров и улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины.

Справка УНИАН. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили, перекрыв канал рукотворной дамбой. Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Антонина Доломанжи