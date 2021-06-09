В декабре 2018 года российские силовики задержали Эдема Бекирова на админгранице с оккупированным полуостровом. Его обвинили в хранении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 патронов. В сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами Бекиров вернулся в Украину.

"Суд" в оккупированном Крыму заочно приговорил украинского активиста Эдема Бекирова к семи годам заключения в колонии общего режима.

Как сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, "приговор" вынес подконтрольный Кремлю так называемый «Центральный районный суд Симферополя».

Кроме того, Бекирову назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

Денисова призвала международное сообщество продолжать оказывать давление на Россию для прекращения политического преследования граждан Украины и освобождения всех, кто находится в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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Дело против Эдема Бекирова

12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвинили в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Однако, несмотря на тяжелое состояние здоровья Бекирова, его держали в СИЗО.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами Бекиров вернулся в Украину.

В сентябре 2019 года в Киеве Бекирову сделали две операции на сердце.

В РФ он оставался в статусе обвиняемого. 14 мая 2020 года в оккупированном Крыму возобновили рассмотрение уголовного дела против Бекирова.

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Автор: Денис Прядко