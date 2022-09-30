Взрывы слышали в трех городах – в Ялте, Алупке и Партените.

Вечером в пятницу, 30 сентября, Во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы.

О взрывах сообщили очевидцы в социальных сетях и Telegram-каналах.

По меньшей мере, взрывы слышали в трех городах – в Ялте, Алупке и Партените.

Видео дня

"В Ялте очень сильно бабахнуло очень страшно было", – написала одна из крымчанок.

Первые сообщения о них начали появляться после 16:00. По словам местных жителей, взрывы были очень мощными.

Напомним, военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что ВСУ могут уже в 2022 году зайти во временно оккупированный Крым.

Справка. Президент РФ Владимир Путин объявил о присоединении Крыма к России 18 марта 2014 года. этому предшествовало проведение так называемого "референдума о статусе Крыма" 16 марта 2014 года.

Начало оккупации полуострова положили блокада и захват стратегических объектов Крыма, а также украинских воинских частей. В большинстве случаев подразделения российской армии действовали не открыто, под прикрытием так называемых "зеленых человечков".