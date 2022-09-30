Заход станет возможным, как только ВСУ выйдут на Мелитополь, отметил Роман Свитан.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут и в 2022 году зайти во временно оккупированный Крым.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Просто так ни один генерал говорить не будет, особенно такого уровня и на такие темы. Потому если ему разрешили это озвучить, значит, это, как минимум, то, что планируется уже… Причем это уже подано как освобождение Крыма украинскими войсками", – отметил эксперт, комментируя одно из последних заявлений бывшего командующего армией США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса об освобождении полуострова в 2023 году.

"Заход на территорию Крыма легко может быть и в этом году, особенно, если наши войска выйдут на Мелитополь. Причем в последнее время идут очень большие бои и обстрелы в районе Гуляйполя и Орехово", – заявил он.

Оккупация и освобождение Крыма

Напомним, на днях генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что ВСУ уже к концу 2022 года оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля 2022 года. А к середине 2023 года они могут оказаться в Крыму.

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Справка. Как известно, 18 марта 2014 года Путин объявил о присоединении Крыма к РФ якобы в результате так называемого "референдума о статусе Крыма" 16 марта 2014 года.

Начало оккупации Крыма Россией положили блокада и захват стратегических объектов полуострова и воинских частей ВСУ подразделениями российской армии в некоторых случаях под прикрытием так называемых "зеленых человечков".