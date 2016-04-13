В БПП говорят, что на должность главы Минздрава рассматривалось несколько кандидатур, в частности депутат Яринич

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пацкан сказал в комментарии журналистам перед началом заседания фракций “Народного фронта” и “Блока Петра Порошенко”, отвечая на вопрос относительно того, возможно ли голосование за состав правительства без кандидатуры по Минздраву.

Депутат отметил, что в это министерство есть несколько кандидатур. “Например, наш коллега Яринич — предлагалось этому народному депутату. Он специалист в этой области. Представитель нынешнего Минздрава, который возглавляет, если не ошибаюсь, секретариат МОЗ... Он бывший руководитель Октябрьской больницы”, - сказал депутат.

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В то же время, по его словам, к этой кандидатуре было много вопросов, ведь он “во время Майдана был руководителем этой больницы, и я лично, и ряд коллег были там и видели некоторые действия, которые нас сейчас не побуждают к этому голосованию”.

В свою очередь депутат от БПП Александр Бригинец, говоря о должности министра здравоохранения, высказал мнение, что не видит “огромной трагедии, если какого-то одного министра не будет”.

“Кабмины иногда работают в разных странах и без министров, и без премьер-министров, и много без чего”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 апреля, лидер фракции “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко сообщил, что кандидатура на должность министра здравоохранения не подавалась и до сих пор не согласована.