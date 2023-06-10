Враг применил, в частности, ракеты типа "Искандер".

В ночь на субботу, 10 июня, российские оккупанты ударили по территории Полтавской области, в результате чего была повреждена техника и инфраструктура аэродрома "Миргород".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. "Сегодня враг атаковал Полтавскую область. Во время ночной атаки в районе военного аэродрома "Миргород" враг применил баллистические и крылатые ракеты типа "Искандер", а также ударные дроны иранского производства", - написал он.

В результате атаки есть "определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники". Предварительно, обошлось без жертв. "Пожар частично локализован пожарными расчетами бригады и ГСЧС. Проводят мероприятия по ликвидации последствий обстрела и перевозки техники в безопасные места дислокации", - сообщил Лунин.

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Он также добавил, что в результате работы сил противовоздушной обороны после падения обломков были повреждены восемь частных зданий и четыре автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

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В Одессе в ночь на 10 июня также прогремели взрывы. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что состоялся воздушный бой, были ликвидированы все вражеские дроны-камикадзе.

Обломки одного из дронов попали в квартиру в многоэтажке, в результате чего возник пожар. Позже стало известно о гибели трех человек. Кроме того, пострадали 26 человек.

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