Президент Зеленский лично инициировал создание данного медицинского центра.

В Краматорске Донецкой области началось строительство областной многопрофильной больницы III уровня. Построенная в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" больница станет современным медицинским хабом с большим перечнем услуг узкопрофильных специалистов.

Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"По сути, это будет целый медицинский городок. Больница в Краматорске станет своеобразным хабом, сочетающим диагностику, медицинскую помощь и науку", - написал Тимошенко.

По его данным, ранее в области были недоступны многие виды специализированной медицинской помощи. В новом медгородке жители Донецкой, а также Луганской и Харьковской областей смогут получить помощь в области кардиохирургии, сосудистой хирургии, гематологии, проктологии, торакальной хирургии, урологии, политравмы и многих других направлениях.

На базе стационарных отделений областной больницы разместятся также клинические кафедры Донецкого национального медуниверситета.

По проекту, консультативно-диагностическое подразделение сможет принимать 600 пациентов в смену.

По данным замглавы ОП, сегодня в Донецкой области реализуется наибольшее количество проектов в ходе президентской программы "Большая стройка".

Напомним, ранее Тимошенкосообщал, что в 2021 году будет завершена реконструкция и модернизация 200 приемных больничных отделений.

Автор: Иван Бойко