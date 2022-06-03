От 3 июня транслировать и публично слушать русскоязычный музыкальный контент на территории общины нельзя.

В Конотопе Сумской области власти решили запретить публично включать русскую музыку.

Об этом в пятницу, 3 июня, на своей странице в Facebook сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

"С сегодняшнего дня решением исполкома Конотопского горсовета запрещена трансляция и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории нашей общины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Верховную Раду Украины подан законопроект об ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора и запрете гастролирования определенных российских исполнителей.

В частности, нардепы предлагают полностью и бессрочно запретить публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичные фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы певцов и певиц, которые после 1991 года были гражданами государства-агрессора - Российской Федерации.

Ранее, как сообщал УНИАН, городской голова Конотопа распорядился запретить деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) на территории Конотопской городской общины.

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