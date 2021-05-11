Отчислять студентку пока не спешат, так как для этого в университете есть четкий перечень оснований, а публичных призывов к сепаратизму в нем нет.

В КНУ имени Тараса Шевченко считают, что их студентка Анастасия Тарасюк своими скандальными высказываниями о российском рэпере Басте и Украине бросает тень на репутацию учреждения.

Об этом сообщает "5 канал".

По их данным, в университете срочно созывают ученый совет, а преподаватели собирают подписи под обращением в университетскую комиссию по этике.

"Видеообращение, несмотря на неубедительное оправдание, которое было распространено, является проявлением глубокого неуважения к государству Украина, к будущей профессии юриста. А может и интерпретироваться как "участие в дестабилизации общественной жизни в Украине", о чем говорится на сайте Центра "Миротворец", - отметили в университете.

Читайте такжеДочь судьи после скандала с Бастой и Крымом записала новый ролик с извинениями (видео)

Заведующая кафедрой фольклористики Олеся Наумовская считает, что Анастасия должна понести наказание и это "дело СБУ", так как девушка "говорила о территориальной целостности Украины".

Доцент Киевского вуза Оксана Мацько подчеркивает, что "позор лег на весь университет".

"Очень неприятно читать комментарии, где огульно обвиняют всех преподавателей. Это, бесспорно, репутационные потери", – сказала Мацько.

Однако отчислять студентку пока не спешат, так как для этого в университете есть четкий перечень оснований, а публичных призывов к сепаратизму в нем нет.

Скандал с Анастасией Тарасюк: что известно

7 мая в сети появился ролик, в котором девушка оскорбила украинцев, выступавших против приезда в Украину одиозного рэпера Басты, и выразила тезисы, подрывающих территориальную целостность страны.

Авторша видео является студенткой юридического факультета КНУ имени Т. Г. Шевченко, о чем она сама писала в своем профиле в Instagram.

Позже стало известно, что девушку зовут Анастасия Тарасюк. Ее мать Кристина Константинова работает судьей в Печерском райсуде Киева, а отец – в ГБР.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко