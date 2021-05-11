Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В столице Молдовы Кишиневе задержали второго подозреваемого в похищении украинского экс-судьи Николая Чауса.

Читайте такжеСБУ открыла уголовное дело из-за похищения экс-судьи ЧаусаКак сообщает пресс-служба местной полиции, 30-летнего мужчину арестовали при въезде в страну 9 мая. На следующий день ему выдвинули обвинения в организации деятельности преступной группы, которая похитила Чауса.

Сегодня прокуратура обратится в суд с требованием предварительного ареста подозреваемого. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет, передает obozrevatel.

Похищение экс-судьи Чауса в Молдове

3 апреля стало известно, что группа вооруженных мужчин похитила в центре Кишинева бывшего украинского судью Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи.

Впоследствии журналисты сообщили, что смогли идентифицировать одного гражданина Украины, который прибыл в Кишинев незадолго до похищения Чауса по поддельному паспорту на имя Эдуарда Ставицкого. Вероятно, им был Андрей Куценко и он приезжал в Молдову в составе другой группы украинцев.

Расследователи отмечают, что мужчина может быть связан с украинскими спецслужбами, а именно - с Главным управлением разведки Минобороны.

При этом представитель ГУР Украины в комментарии журналистам категорически отрицал связь Минобороны с похищением бывшего украинского судьи.

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Автор: Ирина Погорелая