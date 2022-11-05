Городские власти рассматривают вероятность празднования в ограниченном формате.

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал о том, планируют ли в Киеве в этом году праздновать Новый год и Рождество.

Кличко во время интервью в эфире информационного телемарафона заявив, что массовых празднований 100% не будет.

"Во-первых, мы отталкиваемся от безопасности. И этот вопрос является ключевым... Новый год и Рождество отменять никто не будет... Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье... Но таких массовых празднований 100% не будет. Что касается новогодней елки, то мы сейчас рассматриваем этот вопрос, отталкиваясь в первую очередь от безопасности", - отметил он.

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Кличко добавил, что власть склоняется к тому, чтобы традиционная елка в центре города все же была.

Мэр уточнил, что детали городские власти смогут озвучить уже ближе к новогодним праздникам.

"Но могу сказать, что и новогоднюю елку рассматриваем... Атмосфера нового года должна быть... Поэтому мы сейчас рассматриваем в ограниченном таком формате празднование Нового года и рождественских праздников, но не хотим их отменять...", - сказал городской голова.

Киев во время войны

С начала войны столица регулярно страдает из-за ракетных ударов Российской Федерации.

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

31 октября российские войска совершили очередной массированный ракетный обстрел территории Украины-выпустили 50 ракет. Из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской области, в результате чего 80% потребителей столицы остались без водоснабжения.

4 ноября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что жителям региона необходимо подготовиться к возможным перебоям с водой.

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