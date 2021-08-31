Жалобы в различные инстанции не помогают.

В Дарницком районе столицы жителей одной из многоэтажек терроризирует соседка, собирая в квартире мусор, размножая тараканов и выливая из окон нечистоты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина живет на третьем этаже одна. Агрессию за ней соседи стали замечать полгода назад - она начала собирать дома мусор, часть - выбрасывает на улицу.

"Летом начался невыносимый запах и полезли тараканы", - говорит Александр, уже бывший сосед женщины. Происходящее он называет соседским террором и говорит, что из-за этого пришлось переехать.

Юлия, на которую жалуются люди, с журналистами говорить не хочет. Однако на голову оператору бросает тараканов. В самой квартире пакетами с мусором забаррикадированы двери, ободраны стены и плесень. На женщину жаловались повсюду: в ЖЭК," Киевгаз", полицию, районной и городской власти и депутатам. Реакции нет.

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Специалисты объясняют, что проблема заключается в отсутствии законодательного механизма, что делать в таких ситуациях - неизвестно. Зайти в такую квартиру можно лишь тогда, когда поведение такого соседа угрожает жизни других.

Правоохранители говорят, что для реагирования им нужно судебное решение.

"Нам необходимо обращаться в суд, чтобы суд определял врачебную комиссию. Тогда, по результатам комиссии, определять, какие расстройства, является ли она дееспособной", - пояснил руководитель участковых Дарницкого управления полиции Киева Максим Сокол.

Под проблемным домом люди, потому что не могут мириться с соседкой. В дни, когда она выходит на улицу, вызывают правоохранителей, те - медиков. На три дня ее вывозят в психбольницу на три дня для обследования. Однако соседи уверены, что женщина снова вернется домой и уже готовят новую жалобу в суд.

Автор: Юрий Годован