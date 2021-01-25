Автомобиль принадлежит физическому лицу из Славянска Донецкой области.

В Дарницком районе столицы был замечен автомобиль российского спецподразденелия «Альфа» (Управление «А» ЦСН ФСБ России).

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Об сообщае сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на очевидца. По его словам, легковой Opel Astra стоит на проспекте Петра Григоренко возле «Баула». Это машина на донецких номерах.

По информации в открытых базах данных, последняя перерегистрация на нового владельца произошла в 2016 году. Сейчас этот автомобиль принадлежит физическому лицу из Славянска Донецкой области.

На фото можно видеть, что на капот и двери автомобиля нанесена эмблема спецподразделения страны-агрессора.

Отдельно уточняется, что украинское спецподразделение "Альфа" СБУ имеет совсем другую эмблему.

По информации источника, неравнодушные киевляне уже сообщили о странном автомобиле в СБУ.

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Автор: УНИАН